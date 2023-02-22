Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Самолет Ту-22: основные характеристики, модификации и история создания

Самолет Ту-22: основные характеристики, модификации и история создания

Александр Панько
22.02.23 15:06
95
Самолет Ту-22: основные характеристики, модификации и история создания

Самолет Ту-22, также известный как «Белый лебедь» в западных СМИ, является советским/российским многоцелевым бомбардировщиком, разработанным в конце 1950-х годов. Этот самолет был одним из главных боевых самолетов Советского Союза и России в течение многих лет, а также был экспортирован в некоторые другие страны.

Ниже мы рассмотрим основные характеристики и особенности самолета Ту-22, а также историю его создания.

Технические характеристики Ту-22

Первый полет самолета Ту-22 состоялся в 1958 году. Он был создан как ответ на потребности в мощном и дальнем бомбардировщике, который мог бы доставлять ядерное оружие на большие расстояния. Самолет был оснащен двумя турбореактивными двигателями НК-6, которые позволяли ему развивать скорость до 2200 км/час и преодолевать дальность до 6800 км без дозаправки.

Самолет Ту-22 был спроектирован для выполнения различных задач, включая бомбардировку, разведку, перехват и уничтожение других самолетов. Его основным вооружением являются авиационные ракеты и бомбы, которые можно разместить во внутренних бомбовых отсеках. Самолет также оснащен пушкой ГШ-23 калибра 23 мм для обороны от воздушных атак.

Одной из главных особенностей самолета Ту-22 является его форма крыла. Оно имеет узкое и вытянутое овальное сечение, которое дает ему высокую аэродинамическую эффективность и способствует повышению скорости полета. Крыло также оснащено заслонками, которые могут изменять угол атаки и повышать маневренность самолета.

Модификации Ту 22

Самолет Ту-22 имеет несколько модификаций, которые различаются по техническим характеристикам и функциональности. Некоторые из них:

1. Ту-22 — первая модификация самолета, которая была разработана в конце 1950-х годов. Она имела стреловидное крыло и двигатели, установленные в нижней части фюзеляжа. Ту-22 была предназначена для доставки ядерных бомб на большие расстояния.

2. Ту-22Б — первая серийная модификация самолета, оснащенная новыми двигателями и улучшенной системой наведения. Она имела большую дальность полета и возможность нести ядерное оружие.

3. Ту-22М — модификация, разработанная в 1970-х годах, которая имела более мощные двигатели и улучшенную авионику. Она также могла нести более разнообразное вооружение, включая крылатые ракеты и противокорабельные ракеты.

4. Ту-22М2 — улучшенная версия Ту-22М, которая имела новую систему наведения, улучшенную электронику и возможность использования новых типов оружия.

5. Ту-22М3 — самая современная модификация Ту-22, которая была разработана в 1980-х годах. Она имела еще более мощные двигатели, улучшенную авионику и возможность нести более разнообразное вооружение. Ту-22М3 до сих пор находится в эксплуатации в Российском Военно-воздушном флоте и продолжает использоваться для боевых задач.

История создания Ту-22

История создания самолета Ту-22 началась в 1950-х годах, когда Советский Союз начал разработку нового стратегического бомбардировщика, который мог бы доставлять ядерные боеприпасы на большие расстояния. В 1954 году началась работа над проектом под руководством конструктора Андрея Туполева.

Первый полет прототипа самолета Ту-22 состоялся 22 июня 1959 года. Это был первый советский бомбардировщик, который имел стреловидное крыло и установку двигателей в нижней части фюзеляжа. Также самолет имел высокую скорость и большую дальность полета. Но первые испытания Ту-22 выявили некоторые проблемы, связанные с управляемостью и маневренностью.

В 1962 году началось производство модификации Ту-22Б, которая была оснащена новыми двигателями и улучшенной системой наведения. Эта модификация стала первой серийной версией самолета Ту-22. В дальнейшем появились другие модификации, такие как Ту-22М, Ту-22М2 и Ту-22М3, которые отличались улучшенной авионикой, новыми двигателями и возможностью носить более мощное вооружение.

В 1980-х годах Ту-22 был заменен на новые стратегические бомбардировщики, такие как Ту-160 и Ту-95. Однако самолет Ту-22М3 до сих пор находится в эксплуатации в Российском Военно-воздушном флоте и участвовал в различных конфликтах, включая войну в Чечне и бомбардировки в Сирии в 2015 году.

Тэги: самолет, Ту-22

Комментарии

Статьи

22.02.23 09:30

Землетрясения 2023: Турция, Сирия и остальной мир <обновляется онлайн>

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Во Франции судили заговорщиков, которые планировали убийство Макрона
19.02.23 09:51

Во Франции судили заговорщиков, которые планировали убийство Макрона

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
17-летних парней перестали выпускать из Украины
17-летних парней перестали выпускать из Украины
17-летних парней перестали выпускать из Украины
17-летних парней перестали выпускать из Украины
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.02.23 18:03

У 41% украинцев физическое и психическое состояние за последний месяц ухудшилось
22.02.23 16:54

Промоутеры никак не могут договориться по поводу боя между Усиком и Фьюри
22.02.23 16:13

Стало известно, когда Украина получит боеприпасы для зенитных комплексов Gepard
22.02.23 15:51

Жителям Крыма не хватает лекарств. Военным нужнее
22.02.23 15:30

Резников рассказал, когда ждет первые западне танки в Украине
22.02.23 15:15

Жителей Херсона призывают до конца недели сидеть по домам
22.02.23 14:42

В Киеве сразу на нескольких улицах произошел самый настоящий потоп
22.02.23 14:18

Украинцам готовят очень неприятный тарифный сюрприз
22.02.23 14:15

Стало известно, сколько сейчас весит Саакашвили
22.02.23 14:07

Во Франции школьник убил учительницу во время урока испанского языка
22.02.23 15:15

Жителей Херсона призывают до конца недели сидеть по домам
22.02.23 14:18

Украинцам готовят очень неприятный тарифный сюрприз
22.02.23 13:35

Кремль может мобилизовать еще миллион человек, — немецкая разведка
22.02.23 13:13

МОК оставил в силе дисквалификацию российских и белорусских спортсменов
22.02.23 11:47

В оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы
22.02.23 09:18

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 145 060 солдат
21.02.23 16:56

В ВСУ рассказали, будет ли атака сотен самолетов РФ на Киев
21.02.23 16:11

Россияне из «Града» обстреляли центр Херсона. Погибли шесть человек
21.02.23 15:35

На ближайшие дни школам рекомендуют перейти на дистанционку из-за угрозы обстрелов
21.02.23 13:24

Россия решила наплевать на Договор о стратегических наступательных вооружениях
17.02.23 11:44

Бывший советник ЦРУ считает, что Байден может ввести войска в Украину
18.02.23 14:26

Нейросеть ChatGPT теперь доступна в Украине
21.02.23 09:53

Трамп сделал несколько скандальных заявлений по Украине
16.02.23 12:14

В США вспыхнул скандал вокруг громкой техногенной катастрофы
17.02.23 09:57

Стало известно, почему украинцам массово раздают повестки
16.02.23 13:43

На севере Крыма прогремели мощные взрывы
18.02.23 10:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 142 270 солдат
17.02.23 15:15

В Брюсселе состоится историческая встреча представителей Украины, НАТО и ЕС
17.02.23 09:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 141 260 солдат
17.02.23 11:00

Китаец зарубил своего сына самурайским мечом… из-за плохих оценок
Фото и Видео
Резников рассказал, когда ждет первые западне танки в Украине
Резников рассказал, когда ждет первые западне танки в Украине
Резников рассказал, когда ждет первые западне танки в Украине
Резников рассказал, когда ждет первые западне танки в Украине
В Киеве сразу на нескольких улицах произошел самый настоящий потоп
В Киеве сразу на нескольких улицах произошел самый настоящий потоп
В одной из квартир Днепра обнаружили кое-что необычное
В одной из квартир Днепра обнаружили кое-что необычное
Жертвами пожара в московском общежитии стали семь человек
Жертвами пожара в московском общежитии стали семь человек
Россияне из «Града» обстреляли центр Херсона. Погибли шесть человек
Россияне из «Града» обстреляли центр Херсона. Погибли шесть человек
В Венеции пересыхают каналы
В Венеции пересыхают каналы
Украинские ученые показали розовый снег в Антарктике
Украинские ученые показали розовый снег в Антарктике
Послание Путина к федеральному собранию. Онлайн
Послание Путина к федеральному собранию. Онлайн
На одном из пляжей Японии обнаружили кое-что загадочное
На одном из пляжей Японии обнаружили кое-что загадочное
Байден покинул Киев
Байден покинул Киев
fraza.com
Новости блогосферы
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине

Опрос

Когда начнется Третья мировая война?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.