Жителям Крыма не хватает лекарств. Военным нужнее

Главное: В Крыму растет дефицит лекарств для гражданских. Потому что их забирают на нужды армии РФ.

Детали: Во временно оккупированном Крыму обостряется гуманитарный кризис и растет дефицит лекарства для жителей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Из-за переориентации медицинской системы временно оккупированных территорий Украины на нужды российских военных, в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских. Приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов. В частности, большинство идет на лечение военных РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гуманитарный кризис на полуострове обостряется, ведь кроме лекарств медицинская система в целом переориентируется на обслуживание оккупантов. Так же, как и на других временно оккупированных территориях, гражданские медицинские учреждения перепрофилируют на военные госпитали.

«По информации крымского подполья, ранее РФ пообещала так называемому «главе» полуострова Сергею Аксенову, что в Крыму таких проблем, как в других регионах, не будет. Зато сейчас в правительстве РФ Аксенову ответили согласно пропагандистским методикам: «все для победы, все для армии», — добавили в ЦНС.

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