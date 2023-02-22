Жителей Херсона призывают до конца недели сидеть по домам

Главное: Власти города опасаются, что Россия может прибегнуть к массированному обстрелу в годовщину войны.

Детали: Жителей Херсонской общины просят не выходить на улицу без нужды до конца недели. В течение 23-26 февраля также не будут работать центры выдачи гуманитарной помощи и готовой пищи, сообщил горовет в Telegram-канале.

«С 23 по 26 февраля на территории Херсонской общины все центры выдачи гуманитарной помощи ХМВА работать не будут! Выдача готовой пищи от Central Kitchen также приостановлена на эти дни», — говорится в сообщении.

В эти дни также будут приостановлены выплаты Красного Креста через отделения Укрпочты.

Жителей города просят учитывать ситуацию безопасности и, по возможности, не выходить на улицу без лишней необходимости в течение этого времени.

«Есть риск усиленных обстрелов наших общин...Постарайтесь в эти дни как можно меньше находиться на открытых пространствах, а также сделайте небольшой запас еды и питьевой воды», — написал заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram-канале.

В тему: Накануне россияне из «Града» обстреляли центр Херсона.