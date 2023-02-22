Британская разведка озвучила число жертв среди мирного населения Украины с начала вторжения РФ

Главное: По состоянию на 13 февраля британская разведка зафиксировала 18 955 жертв среди гражданского населения с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Детали: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 18 955 жертв среди гражданского населения с начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на 13 февраля 2023 года. Об этом сообщает британская разведка в Twitter.

Среди них 7 199 убитых и 11 756 раненых. 697 жертв среди гражданского населения зафиксированы в январе 2023 года.

УВКПЧ заявило, что, по его оценкам, фактические цифры значительно выше. Согласно другому независимому анализу, вероятно, было убито более 16 000 мирных жителей.

«Данные за январь 2023 года показали, что насилие продолжалось вдоль линии фронта протяженностью 1200 км, но в основном было сосредоточено в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. В течение января 2023 года наблюдалась очень высокая интенсивность и тенденция к усугублению ущерба как медицинским, так и образовательным учреждениям», — пишет разведка в новой сводке.

По оценкам Минобороны Британии, эти инциденты и продолжающиеся жертвы среди гражданского населения, вероятно, в значительной степени связаны с отсутствием разграничений со стороны России в использовании артиллерии и других систем зонального вооружения.

В тему: В ООН заявили, что число жертв войны в Украине среди мирного населения перевалило за восемь тысяч человек.