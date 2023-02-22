Кремль может мобилизовать еще миллион человек, — немецкая разведка

Главное: Россия может мобилизовать еще 1 млн человек. Глава BND Бруно Каль не видит готовности со стороны президента России Владимира Путина вести переговоры.

Детали: Россия может мобилизовать на войну против Украины еще до 1 млн военнослужащих. Об этом сказал глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, сообщается на сайте RedaktionsNetzwerk Deutschland во среду, 22 февраля.

Он напомнил, что осенью 2022 года были мобилизованы примерно 300 тысяч человек. Часть из них еще проходит обучение, часть — уже направлена на поле боя.

«Дальнейший мобилизационный потенциал России — резерв до миллиона человек, если в Кремле посчитают это необходимым», — заявил глава BND.

При этом глава BND не видит готовности со стороны президента России Владимира Путина вести переговоры: «Вовсе нет. Сейчас все дело в том, чтобы принять решение на поле боя и реализовать там как можно больше преимуществ, а затем, возможно, в какой-то момент продиктовать мир на своих условиях».

Бруно Каль отметил, что война во многих аспектах оказалась совершенно не такой, как полагали в Москве, Киеве и на Западе. По его словам, сначала Россия считала, что сможет установить контроль над Украиной небольшим количеством «точных военных, скорее символических и демонстративных, действий». Однако сделать это не удалось, что дало украинцам значительное ситуационное преимущество.

По его словам, украинской армии по-прежнему удается эффективно обороняться от превосходящих сил России. Но в долгосрочной перспективе успех украинцев зависит от «устойчивой поддержки Запада».

«Сейчас это больше похоже на окопную войну, очень жестокую войну на истощение», — резюмировал глава разведслужбы.

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