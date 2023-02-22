МОК оставил в силе дисквалификацию российских и белорусских спортсменов

Главное: Международный олимпийский комитет, похоже, внял разумным доводам мировой общественности. Санкции с российских и белорусских спортсменов снимать не будут.

Детали: Международный олимпийский комитет не планирует снимать санкции с российских и белорусских спортсменов. Об этом говорится в заявлении МОК, опубликованном 22 февраля.

В обнародованном документе напомнили, что дисквалификацию на атлетов из стран-агрессоров наложили за развязанную войну в Украине.

Кроме того, в организации подтвердили, что продолжат оказывать помощь украинским спортсменам, пострадавшим от агрессии.

«МОК наложил беспрецедентные санкции на российские и белорусские государства и правительства, которые несут единоличную ответственность за эту войну: не проводились международные спортивные мероприятия в России и Беларуси; отсутствие флагов, гимнов или других национальных символов; и никаких правительственных или государственных чиновников, аккредитованных на какие-либо международные спортивные мероприятия. Эти санкции были введены в действие в феврале 2022 года, а затем были дополнительно усилены и подтверждены недавним Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года. Они остаются в силе. Сейчас, когда война бушует уже больше года, все Олимпийское движение твердо намерено помогать украинским спортсменам всеми возможными способами, ведь мы все хотим видеть сильную команду Национального олимпийского комитета Украины на Олимпийских играх в Париже в 2024 году и Зимних Олимпийских играх в Милане в Кортине в 2026 году», — подчеркнули в МОК.

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