В разведке рассказали, когда в войне начнутся решающие бои

Главное: Буданов рассказал, когда будут решающие бои войны. По прогнозам украинской разведки, решающие бои с переломным моментом будут проходить с середины и до конца весны.

Детали: С середины и до конца весны состоятся решающие бои, это будет «переломный момент» в войне. Об этом в интервью Forbes рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

По словам главы ГУР, если наложить футбольную аналогию на год большой войны, то сейчас «счет 1:1, а минута 70. Это субъективное видение».

Также Буданов сообщил, что «большое наступление» России уже идет.

«Но оно так идет, что не все это даже видят — такого качества это наступление. У них есть стратегическая задача — до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей», — отметил глава военной разведки.

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