Папа Римский назвал войну в Украину абсурдной

Главное: Папа Римский снова прокомментировал войну в Украине. Он назвал ее абсурдной и жестокой.

Детали: Папа Римский Франциск вновь резко высказался по поводу войны в Украине. Он выступил на еженедельной общей аудиенции в Ватикане.

Так, глава католиков сказал, что «никакая победа не может быть построена на руинах».

Франциск отметил: «Прошел год с начала этой абсурдной и жестокой войны, печальная годовщина».

Папа Римский добавил: «Число погибших, раненых, беженцев и перемещенных лиц, объемы разрушений и экономического и социального ущерба говорят сами за себя».

Он резюмировал: «Пусть Господь простит столько преступлений и столько насилия. Он Бог мира. Давайте оставаться рядом с замученным украинским народом, который продолжает страдать».

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