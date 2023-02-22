Украина получит от Италии три разные системы ПВО

Главное: ВСУ получат от Италии кроме SAMP-T еще два комплекса ПВО. Это Skyguard и Spike, отметила итальянский премьер-министр.

Детали: Италия в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставит помимо ЗРК SAMP-T еще два комплекса: Skyguard и Spike. Об этом во вторник, 21 февраля, заявила премьер-министр Италии Джорджа (Джорджия) Мелони на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы предоставили шестой пакет военной помощи Украине, который преимущественно концентрируется на противовоздушной обороне, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру... Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы быстро соединить наши технологии. ЗРК SAMP-T — это очень важно, но в новом пакете помощи есть еще и другие системы ПВО — Skyguard и Spike», — рассказала она.

Глава итальянского правительства отметила, что стратегической целью является защита украинской критической инфраструктуры.

Италия также планирует помочь Украине с разминированием территорий, добавила она.

Кроме того, во время ее визита состоялась передача Украине генераторов.

Зеленский назвал шестой пакет помощи от Италии «мощным».

«SAMP-T — это очень серьезные технологии, мы над этим долго работали, и личное лидерство премьер-министра дало нам возможность получить эти системы. Кроме того, Украина получит еще две важные системы (ПВО), чтобы защищать жизнь наших людей», — отметил он.

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