МОК отреагировал на демарш более 30 стран

Главное: МОК ответил странам на требование не возвращать российских спортсменов. Руководство Международного олимпийского комитета и само не знает, как определить в России честных атлетов.

Детали: Международный олимпийский комитет до сих пор не знает, как и где найти честного российского спортсмена. Об этом говорится в ответе организации на открытое письмо, в котором более 30 стран потребовало разъяснений по поводу нейтрального статуса россиян и белорусов.

Теперь в МОК заявляют, что изначально не планировали допускать атлетов из стран-агрессоров на Игры в Париже, а обсуждение касалось лишь их участие в соревнованиях в Азии.

Что касается Олимпиады-2024, то в Международном олимпийском комитете не знают, как найти российского атлета, не поддерживающего убийство украинцев, ведь все они на государственном финансировании.

«Каковы критерии для определения, активно ли российский или белорусский спортсмен поддерживает войну? Сейчас ведётся разработка первичной концепции условий участия. Решение не принято. Как могут выглядеть детали, предстоит проработать и принять решение. На данном этапе преждевременно пытаться ответить на этот вопрос», — размыто говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте.

В тему: Более 30 стран выступили против участия РФ в Олимпиаде.