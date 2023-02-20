В ВСУ рассказали, чего ждать от России 23-24 февраля

Главное: Воздушные силы ВСУ не исключают несколько волн массированных российских атак 23 и 24 февраля.

Детали: В «сакральные» для России даты 23 и 24 февраля можно ожидать от врага усиления активности. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в Media Center Ukraine в Киеве.

«Россия может запугивать, но есть и официальные выступления военно-политического руководства нашей страны, которые не раз подчеркивали о подготовке возможных провокаций РФ. Они могут быть и 23 числа, что для них также сакральная дата — День защитника отечества или старое название День советской армии. А 24 февраля — годовщина вторжения на нашу землю», — сказал он.

По словам Игната, в эти два дня можно ожидать несколько волн атак, потому что «враг всегда использует даты».

Ранее советник главы ОП заявил о возможности массированного ракетного удара РФ по Украине в годовщину войны.

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