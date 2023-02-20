В Кремле открыто угрожают Молдове из-за Приднестровья

Главное: Песков посоветовал властям Молдовы «быть осторожными» по теме Приднестровья. Пресс-секретарь президента РФ назвал «весьма напряженными» нынешние отношения России и Молдовы.

Детали: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков порекомендовал молдавским властям быть осторожными в оценках по теме Приднестровья. Таким образом он прокомментировал слова нового премьера Молдовы Дорина Речана о необходимости демилитаризации Приднестровья и вывода оттуда российских миротворцев, передает ТАСС.

Песков отметил, что РФ остается ответственной стороной в вопросе приднестровского урегулирования и продолжает выполнять соответствующие функции на этом направлении.

«Конечно, нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобными высказываниями», — заявил он.

По словам Пескова, нынешние отношения Москвы и Кишинева — напряженные.

«У нас и так отношения с Молдовой весьма и весьма напряженные, при этом молдавское руководство делает акцент, наверное, на всем антироссийском, тоже скатывается в антироссийскую истерию. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь и самой Молдове, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям», — отметил спикер Кремля.

На днях премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что Приднестровье должно быть демилитаризовано, а российские войска должны уйти.

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