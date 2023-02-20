Украинцев предупредили о мощном шторме

Главное: Погода в Украине ухудшается. Будет штормить.

Детали: В Украине серьезно ухудшается погода. Гидрометцентр сделал заявление.

Так, в понедельник, 20 февраля, до конца суток в нашей кроме востока и юго-востока будут порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Во вторник, 22 числа, в Украине скорость ветра будет достигать 17-22 метров в секунду, а в западных областях местами 25 метров в секунду.

Синоптики уже объявили I (желтый) уровень опасности.

Информируется, что подобные погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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