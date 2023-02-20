В ISW оценили наступательные резервы россиян

Главное: По информации ISW, россиянам не хватает резервов для наступления. Российское наступление будет продолжаться еще некоторое время и может временно набирать обороты.

Детали: России не хватает свободных резервов, чтобы увеличить масштаб или интенсивность атак в Луганской области. Об этом в воскресенье, 19 февраля, пишет Институт изучения войны (ISW).

Специалисты указывают, что российские сухопутные войска «действуют в рамках обычных доктринальных формаций и подразделений, а не в составе батальонно-тактических групп или других временных структур».

В отчете сказано, что Россия в предыдущих боях потеряла большое количество танков, а их отсутствие не дает возможности захватчикам организовать танковые подразделения для наступательных операций.

В то же время в ISW считают, что россияне все же могут иметь некоторое количество восстановленной техники, что, однако «не сможет повлиять на ход продолжающегося наступления».

«Российское наступление будет продолжаться еще некоторое время и может временно набирать обороты, когда будут привлечены последние резервы, но вероятность достижения их целей или операционно значимых побед — невысокая», — объяснили специалисты.

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