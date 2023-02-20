Названа неожиданная причина смерти главы МИД Беларуси Макея

Главное: Четыре источника в сфере госуправления и медицины назвали причиной смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея самоубийство.

Детали: Причиной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея могло быть самоубийство. Об этом сообщило белорусское оппозиционное издание Наша Ніва со ссылкой на четыре независимых источника из сферы медицины и государственного правления.

Издание пишет, что последние годы жизни Макея сопровождались политическими и личными драмами.

«Он болезненно переживал крах курса, который проводил, и часто чувствовал себя ненужным, а иногда просто неуместным. Министр также знал, что администрация лидера белорусского режима Александра Лукашенко начала искать кандидатов на его место», — говорится в сообщении.

В день гибели министр вернулся домой в Дрозды один, тогда как в другой квартире остались его жена и младший сын. Первым мертвого Макея нашел старший сын, который поехал в Дрозды после безуспешных попыток родственников связаться с ним по телефону. Собеседники издания не видят признаков того, что это было убийство, замаскированное под самоубийство.

В тему: Макей был назначен главой МИД Беларуси в августе 2012 года.

Скончался Макей 26 ноября 2022 года. Тогда причины смерти официальные СМИ не указывали.