Столичный храм УПЦ в честь иконы Богородицы «Скоропослушница» готовит обеды для нуждающихся

Главное: В Киеве на территории храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» с конца декабря проходят благотворительные трапезы для малообеспеченных, бездомных и беженцев.

На трапезы каждый раз приходит около 100 человек.

«Полноценное общение с Богом основано на благодарности. Мы можем быть благодарны Господу через участие в жизни ближних, через нашу посильную помощь всем тем, кому сейчас тяжело, кто из-за войны и тяжелых жизненных обстоятельств потерял дом и нуждается в поддержке», — отметили в приходе.

Адрес: на территории храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» (ул. Бориса Гмыри 12).