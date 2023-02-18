Главное: Популярная нейросеть ChatGPT ( чат-бот на основе искусственного интеллекта) доступна в Украине. Его используют для написания статей, студенческих работ и других текстов.

Детали: Нейросеть ChatGPT теперь доступна в Украине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Наконец-то нам удалось исправить несправедливость. Украину изъяли из списка стран, в которых блокирован ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Чтобы враги не использовали его для антиукраинской пропаганды», — пишет Федоров.

Справка: Нейросеть ChatGPT — это чат-бот на основе искусственного интеллекта, который был презентован в конце ноября прошлого года и буквально взорвал мир. Его начали использовать для написания статей, студенческих работ и других текстов.