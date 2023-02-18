Новим головою Адміністрації Судноплавства став «Олігарх»

Новий голова Адміністрації Судноплавства Євген Ігнатенко на прізвисько «Олігарх» нажив, як повідомляється, величезний стан на розкраданні коштів Державної продовольчої зернової корпорації, пише Антикор.

Видання також повідомляє: «Ігнатенко, родом із Миколаєва, за часів правління у корпорації свого друга депутата Миколаївської обласної ради Андрія Власенка, за наявною інформацією, вигадав схему з виведення державних коштів. Суть схеми полягала в тому, що компанія Ігнатенко, Грейн-Трансшипмент нібито надавала корпорації послуги з рейдової перевалки вантажів, а насправді, за наявною інформацією, послуги не надавалися: зерно вантажилося на портових терміналах, а судна компанії перевозили повітря. Далі гроші виводилися через ями, зареєстровані на території окупованих Донецької та Луганської областей, переводилися в готівку і ділилися між собою. Такі ж фортелі пророблялися ще через дві компанії, співвласником яких був Ігнатенко , - ТОВ „Факторинг Південь“ і ТОВ „Ніка-Грейн трейдинг“.

До речі, 16 лютого Ігнатенко вирішив ще й у блогери податися. З новою посадою він уже все зрозумів, своїх людей скрізь поставив, тож тепер особистий телеграм-канал вирішив вести. Отже, можете написати та поставити запитання.

У нас же питання одне: чому не діють правоохоронці, а злочинці через високі посади продовжують грабувати країну?».