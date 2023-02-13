Президент МОК намерен вернуть россиян и белорусов в большой спорт

Главное: Президент МОК вновь встал на защиту россиян и осудил украинцев. Томас Бах считает, что никто кроме него не вправе решать судьбу спортсменов из стран-агрессоров.

Детали: Томас Бах раскритиковал решение правительств ряда стран потребовать отстранения россиян и белорусов от Олимпиады.

Президент Международного олимпийского комитета в очередной раз намекнул, что только от него будет зависеть дальнейшая судьба спортсменов из стран-агрессоров. Такое заявление он сделал во время Чемпионата мира по горным лыжам в Куршевеле.

"Правительствам не предстоит решать, кто может участвовать в каких-либо спортивных соревнованиях, потому что это был бы конец международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр, как мы их знаем", — цитирует Баха France 24.

Более того, президент МОК даже похвалил и поддержал россиян, заявив, что "история покажет, кто делает больше для мира". После этого он объяснил свое мнение, сказав: "Те, кто пытается держать границы открытыми и общаться. Или те, кто хочет изолировать и разделять", намекая на желание Украины наказания для спортсменов из стран-агрессоров.

Отметим, что ранее руководства 36 стран, во время встречи, пришли к выводу, что нет никакой причины для допуска россиян и белорусов к международным спортивным соревнованиям.

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