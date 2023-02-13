Украина должна получить вооружение до того, как Россия перехватит инициативу, - Столтенберг

Главное: По словам Йенса Столтенберга, РФ уже начала очередное крупное наступление в Украине. Международные партнеры должны передать Украине все необходимое вооружение, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя.

Детали: Россия начала новое крупное наступление в Украине. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе в понедельник, 13 февраля.

"Мы видим, как они (россияне) посылают больше войск, больше оружия, больше возможностей", – сказал он и добавил: "реальность такова, что мы уже видим начало" нового российского наступления в Украине.

По его словам, президент РФ Владимир Путин отправляет "тысячи и тысячи войск", принимая "очень высокий уровень потерь" и беря "большие потери", но оказывая давление на украинцев.

"То, чего России не хватает в качестве, она пытается компенсировать в количестве", – отметил Столтенберг и призвал страны Запада быстрее поставлять Украине как можно больше оружия и боеприпасов, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя.

Генсек Альянса подчеркнул, что видит "никаких признаков" того, что Владимир Путин "готовится к миру".

"Мы видим, что президент Путин и Россия все еще хотят контролировать Украину", – сказал он.

Он также заявил, что международные партнеры должны передать Украине все необходимое вооружение, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя.

Столтенберг заверил, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Генсек НАТО добавил, что российский диктатор Владимир Путин "не готовится к миру. Он начинает новые наступления".

"Ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти должны поступить в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизнь", - сказал он.

Генсек НАТО также отметил, что союзники ведут "гонку материально-технического обеспечения" с Россией. Столтенберг сообщил, что Альянс планирует увеличить свои цели по запасам боеприпасов, которые истощаются из-за войны в Украине.

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