Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина должна получить вооружение до того, как Россия перехватит инициативу, - Столтенберг

Украина должна получить вооружение до того, как Россия перехватит инициативу, - Столтенберг

Агата Кловская
13.02.23 15:40
163
Украина должна получить вооружение до того, как Россия перехватит инициативу, - Столтенберг

Главное: По словам Йенса Столтенберга, РФ уже начала очередное крупное наступление в Украине. Международные партнеры должны передать Украине все необходимое вооружение, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя.

Детали: Россия начала новое крупное наступление в Украине. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе в понедельник, 13 февраля.

"Мы видим, как они (россияне) посылают больше войск, больше оружия, больше возможностей", – сказал он и добавил: "реальность такова, что мы уже видим начало" нового российского наступления в Украине.

По его словам, президент РФ Владимир Путин отправляет "тысячи и тысячи войск", принимая "очень высокий уровень потерь" и беря "большие потери", но оказывая давление на украинцев.

"То, чего России не хватает в качестве, она пытается компенсировать в количестве", – отметил Столтенберг и призвал страны Запада быстрее поставлять Украине как можно больше оружия и боеприпасов, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя.

Генсек Альянса подчеркнул, что видит "никаких признаков" того, что Владимир Путин "готовится к миру".

"Мы видим, что президент Путин и Россия все еще хотят контролировать Украину", – сказал он.

Он также заявил, что международные партнеры должны передать Украине все необходимое вооружение, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя.

Столтенберг заверил, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Генсек НАТО добавил, что российский диктатор Владимир Путин "не готовится к миру. Он начинает новые наступления".

"Ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти должны поступить в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизнь", - сказал он.

Генсек НАТО также отметил, что союзники ведут "гонку материально-технического обеспечения" с Россией. Столтенберг сообщил, что Альянс планирует увеличить свои цели по запасам боеприпасов, которые истощаются из-за войны в Украине.

В тему: РФ потеряла в войне 138 340 солдат. Уничтожено 3 283 танка.

Тэги: общество, Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, наступление, война в Украине

Комментарии

Статьи

13.02.23 17:25

Землетрясения 2023: Турция, Сирия и остальной мир <обновляется онлайн>

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Ученые назвали землетрясение в Турции «крайне необычным явлением»
10.02.23 16:00

Ученые назвали землетрясение в Турции «крайне необычным явлением»

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Тектонический заговор: землетрясение в Турции могли вызвать... искусственно
Тектонический заговор: землетрясение в Турции могли вызвать... искусственно
Тектонический заговор: землетрясение в Турции могли вызвать... искусственно
Тектонический заговор: землетрясение в Турции могли вызвать... искусственно
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как устроена итальянская мафия?
Как устроена итальянская мафия?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.02.23 16:56

У футболиста «Зари» остановилось сердце во время тренировки
13.02.23 16:42

Путин пересел на бронепоезд из соображений безопасности
13.02.23 16:17

На Ровенщине женщина родила… 18 ребенка
13.02.23 15:58

Президент МОК намерен вернуть россиян и белорусов в большой спорт
13.02.23 15:29

В Германии началась подготовка украинских танкистов на Leopard 2
13.02.23 14:54

Жителей двух областей предупредили о возможном подтоплении дорог и сел
13.02.23 14:33

Стало известно, что войдет в очередной пакет антироссийских санкций
13.02.23 14:20

Усика уговаривают на бой с Фьюри в Лондоне
13.02.23 14:05

В Киеве УПЦ передала гуманитарную помощь переселенцам
13.02.23 13:39

Российские соцсети опубликовали очередную казнь зека-вагнеровца
13.02.23 14:54

Жителей двух областей предупредили о возможном подтоплении дорог и сел
13.02.23 12:40

Американцев призвали срочно покинуть Россию
13.02.23 10:25

Выяснилось, будут ли рассылать украинцам повестки через Дію
13.02.23 08:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 138 340 солдат
13.02.23 08:20

Украинцам пообещали пока что не отключать электричество
11.02.23 12:31

24 февраля 2023 повторения широкомасштабного наступления РФ на Украину не будет, - разведка
10.02.23 16:16

Киев и две области возвращается к графикам выключения света
10.02.23 14:43

В Турции из-под завалов здания спасли украинку с сыном
10.02.23 13:46

Стало известно, сколько ракет было сбито над Киевом
10.02.23 12:45

МОК открыто угрожает Украине за бойкот Олимпиады-2024
09.02.23 10:44

Японская разведка рассказала о гибели генералов Путина в Украине
07.02.23 10:49

В ВОЗ дали пугающий прогноз по числу жертв землетрясения в Турции
07.02.23 14:33

Землетрясение в Турции и Сирии может повлиять на жизнь 23 миллионов человек
08.02.23 16:20

ВОЗ предупредила об опасности для кормящих женщин и младенцев
08.02.23 10:05

Украинцам поведали, как обстоит ситуация с коронавирусом в нашей стране
08.02.23 11:07

В Украине «умер» один из банков
09.02.23 15:35

Ермак принес отличную весть по дальнобойному оружию и самолетам для Украины
07.02.23 11:33

Рада назначила нового главу СБУ
08.02.23 12:46

Число жертв землетрясения в Турции стремительно растет
07.02.23 10:21

В Москве пытались украсть тело Ленина, — СМИ
Фото и Видео
Путин пересел на бронепоезд из соображений безопасности
Путин пересел на бронепоезд из соображений безопасности
Путин пересел на бронепоезд из соображений безопасности
Путин пересел на бронепоезд из соображений безопасности
На Ровенщине женщина родила… 18 ребенка
На Ровенщине женщина родила… 18 ребенка
Российские соцсети опубликовали очередную казнь зека-вагнеровца
Российские соцсети опубликовали очередную казнь зека-вагнеровца
Опубликовано видео уничтожения российских солдат украинскими минометчиками
Опубликовано видео уничтожения российских солдат украинскими минометчиками
Появилось видео, как толпа мигрантов избила подростка в Москве
Появилось видео, как толпа мигрантов избила подростка в Москве
Возле Чернобыля заметили кое-что необычное
Возле Чернобыля заметили кое-что необычное
Роналду ярко зажег в чемпионате Саудовской Аравии
Роналду ярко зажег в чемпионате Саудовской Аравии
Новая массовая дроно-ракетная атака на Украину: 17 прилетов за час в Запорожской области
Новая массовая дроно-ракетная атака на Украину: 17 прилетов за час в Запорожской области
В Киеве прогремел взрыв на территории бывшего завода
В Киеве прогремел взрыв на территории бывшего завода
Макрон заявил о невозможности победы России
Макрон заявил о невозможности победы России
fraza.com
Новости блогосферы
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине
02.01.23 17:52

ДТЭК откровенно лжет украинцам?
28.12.22 11:14

Украинская власть готовится к рейдерскому захвату имущества УПЦ

Опрос

Вы уже получили мобилизационную повестку из украинского военкомата?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.