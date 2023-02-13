В Германии началась подготовка украинских танкистов на Leopard 2

Главное: Украинские военные начали обучение на танках Leopard 2 в Германии. О количестве военных, которых Германия планирует обучить управлению танками Leopard 2, не сообщается.

Детали: Украинские военные в понедельник, 13 февраля, начали обучения на танках Leopard 2 в Германии. Об этом сообщает Tagesschau.

"Обучение в основном будет проходить в школе танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония. Они должны быть завершены к концу первого квартала, чтобы синхронизировать ее (подготовку военных) с передачей танков", - заявила пресс-секретарь Минобороны ФРГ.

О количестве военных, которых Германия планирует обучить управлению танками Leopard 2, не сообщается.

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