В Киеве УПЦ передала гуманитарную помощь переселенцам

Жителей двух областей предупредили о возможном подтоплении дорог и сел
Американцев призвали срочно покинуть Россию
Выяснилось, будут ли рассылать украинцам повестки через Дію
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 138 340 солдат
Украинцам пообещали пока что не отключать электричество
24 февраля 2023 повторения широкомасштабного наступления РФ на Украину не будет, - разведка
Киев и две области возвращается к графикам выключения света
В Турции из-под завалов здания спасли украинку с сыном
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