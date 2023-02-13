В Киеве УПЦ передала гуманитарную помощь переселенцам

Усика уговаривают на бой с Фьюри в Лондоне

Стало известно, что войдет в очередной пакет антироссийских санкций

Жителей двух областей предупредили о возможном подтоплении дорог и сел

В Германии началась подготовка украинских танкистов на Leopard 2

Украина должна получить вооружение до того, как Россия перехватит инициативу, - Столтенберг

Президент МОК намерен вернуть россиян и белорусов в большой спорт

На Ровенщине женщина родила… 18 ребенка

Путин пересел на бронепоезд из соображений безопасности

У футболиста «Зари» остановилось сердце во время тренировки

13.02.23 14:54

Жителей двух областей предупредили о возможном подтоплении дорог и сел

13.02.23 12:40

Американцев призвали срочно покинуть Россию

13.02.23 10:25

Выяснилось, будут ли рассылать украинцам повестки через Дію

13.02.23 08:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 138 340 солдат

13.02.23 08:20

Украинцам пообещали пока что не отключать электричество

11.02.23 12:31

24 февраля 2023 повторения широкомасштабного наступления РФ на Украину не будет, - разведка

10.02.23 16:16

Киев и две области возвращается к графикам выключения света

10.02.23 14:43

В Турции из-под завалов здания спасли украинку с сыном

10.02.23 13:46

Стало известно, сколько ракет было сбито над Киевом

10.02.23 12:45

МОК открыто угрожает Украине за бойкот Олимпиады-2024