В Пентагоне раскрыли детали нового «Рамштайна»

Главное: Накануне встречи «Рамштайн» министры обороны США и Украины обсудили приоритеты по помощи для ВСУ.

Детали: Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым для обсуждения приоритетов на следующей встрече в формате «Рамштайн». Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, во время диалога речь шла о поставках Украине средств ПВО и артиллерии. Чиновники также обсудили важность ускорения поставок оружия, о предоставлении которого было договорено на прошлом «Рамштайне» 20 января.

Кроме того, Резников отметил, что обсудил с главой Пентагона ситуацию на фронте и приоритеты для следующего «Рамштайна».

"Соединенные Штаты непоколебимы в своей поддержке Украины. Все это возможно благодаря доверительным и прозрачным отношениям и общей уверенности в победе Украины над армией убийц, мародеров и насильников", - написал Резников.

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