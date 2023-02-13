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Новости > Украинцам рассказали об электронной гривне

Украинцам рассказали об электронной гривне

Александр Панько
13.02.23 11:33
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Украинцам рассказали об электронной гривне

Главное: Об электронной гривне рассказали украинцам. Стало известно, какой она будет.

Детали: Министер цифровой трансформации Михаил Федоров поведал, что его ведомство собирается ускорить процесс развития электронной гривны. Его слова цитирует РБК-Украина.

Сообщается, что, согласно законодательству, ее пилотный проект должен стартовать в 2024-м году.

Чиновник сказал: «Недавно мне презентовали на базе продукта Stellar электронную гривну. Они разработали первые транзакции на блокчейне, как можно отследить движение этих средств».

Он добавил, что написал письмо НБУ о том, что нужно ускорить процесс развития электронной гривны.

Информируется: «По законодательству в 2024-м году НБУ уже должен запустить пилоты, но мы хотим запустить уже в этом году, а не откладывать на следующий. Поэтому идет коммуникация с НБУ и бизнесом, это тоже безвозвратно произойдет».

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Тэги: Национальный банк Украины, гривна, экономика, финансы, новости Украины

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