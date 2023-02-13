В Украине запустят Дію для юридических лиц

Главное: Дія для юридических лиц появится в Украине. Сейчас работают над ее запуском.

Детали: Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление сервиса Дія для юридических лиц. Его слова цитирует РБК-Украина.

Чиновник поведал: «Вы сможете авторизироваться в Дія и система поймет, что вы предприниматель, руководитель или учредитель компании. Вы сможете делегировать электронную подпись другим лицам, бухгалтерам или другим членам команды. И дальше мы будем наращивать новые функции для юридических лиц».

Так, ожидается, что новые сервисы «откроют необъятные возможности для бизнеса».

Подчеркивается, что, как и ФОП, юридические лица смогут использовать Дію для взаимодействия с налоговыми органами.

Сообщается, что цель сейчас состоит в том, чтобы «максимально убрать государство из жизни людей и из жизни бизнеса».

Резюмируется, что в этом году министерство хочет закончить отцифровывать все самые популярные сервисы в Украине (120-130 услуг), что составляет 90% всех обращений граждан к государству.

В тему: Выяснилось, будут ли рассылать украинцам повестки через Дію.