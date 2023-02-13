Стало известно, есть ли проблемы с Starlink в Украине

Главное: У Starlink нет проблем в Украине. Несмотря на заявления SpaceX.

Детали: Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как сейчас работают терминалы Starlink в нашей стране. Его слова цитирует РБК-Украина.

Чиновник рассказал: «На прошлой неделе мы получили первые несколько тысяч Starlink от правительства Германии. Всего в рамках этой партии в течение месяца мы получим десять тысяч терминалов. Наша команда продолжает постоянно вести переговоры с донорами и партнерами по новым партиям Starlink для Украины».

Кроме этого, отвечая на вопрос по заявлению SpaceX об ограничении спутниковой связи для использования беспилотников, он сказал, что несколько месяцев назад были изменения от SpaceX в функционировании geofencing (технология геозонирования), но сейчас все работает.

Министр добавил: «Я считаю, что Илон Маск является одним из крупнейших частных доноров для Украины. По нашим оценкам, вклад компании SpaceX это более ста миллионов долларов. Поэтому надеемся на дальнейшую стабильную работу Starlink в Украине».

Ранее SpaceX сообщила неприятную новость для украинских военных: им ограничили доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками.

В тему: Маск огорошил украинцев неприятной новостью.