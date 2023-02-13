Маск огорошил украинцев неприятной новостью

Главное: Илон Маск прокомментировал ситуацию с Starlink в Украине. Говорит, что не допустит использования спутников для эскалации конфликта.
Детали: Миллиардер Илон Маск прокомментировал ситуацию с Starlink в Украине. Владелец компании SpaceX заявил у себя в Twitter, что не допустит использования спутников для эскалации конфликта в нашей стране.
Ранее SpaceX сообщила неприятную новость для украинских военных: им ограничили доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками.
Илон Маск написал, отвечая на пост бывшего астронавта Скотта Келли с призывом восстановить полную функциональность спутников: «Starlink это магистральная линия связи Украины, особенно на линиях фронта, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены».
Он добавил: «Но мы не допустим эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне».
Резюмируется, что Starlink предназначены для частного использования, а не для военных целей, а SpaceX не воспользовалась правом отключить спутники.
В тему: Работу Starlink ограничили для украинских военных.