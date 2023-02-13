Маск огорошил украинцев неприятной новостью

Главное: Илон Маск прокомментировал ситуацию с Starlink в Украине. Говорит, что не допустит использования спутников для эскалации конфликта.

Детали: Миллиардер Илон Маск прокомментировал ситуацию с Starlink в Украине. Владелец компании SpaceX заявил у себя в Twitter, что не допустит использования спутников для эскалации конфликта в нашей стране.

Ранее SpaceX сообщила неприятную новость для украинских военных: им ограничили доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками.

Илон Маск написал, отвечая на пост бывшего астронавта Скотта Келли с призывом восстановить полную функциональность спутников: «Starlink это магистральная линия связи Украины, особенно на линиях фронта, где почти все другие интернет-соединения были уничтожены».

Он добавил: «Но мы не допустим эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне».

Резюмируется, что Starlink предназначены для частного использования, а не для военных целей, а SpaceX не воспользовалась правом отключить спутники.

В тему: Работу Starlink ограничили для украинских военных.