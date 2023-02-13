В Одессе тринадцатилетняя девочка выпрыгнула с девятого этажа и погибла

Главное: Девочка прыгнула с девятого этажа в Одессе. Ребенок погиб.

Детали: В Одессе произошла трагедия. О ней сообщает местная полиция.

Информируется, что тринадцатилетняя девочка выпрыгнула с девятого этажа и погибла.

Ее тело нашли накануне возле многоэтажного дома на улице Академика Воробьева.

Уточняется, что подросток бросилась вниз с общего балкона.

Отмечается, что ее семья поле зрения полиции ранее не попадала.

Копы говорят, что сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 115 «Умышленное убийство» с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

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