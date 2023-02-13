Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 138 340 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 138 340 солдат. Уничтожено 3 283 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на понедельник, 13 февраля.

Сообщается, что погибли уже 138 340 солдат.

Кроме этого информируется о таких потерях РФ: 3 283 танка, 6 492 боевые бронированные машины, 2 290 артиллерийских систем, 465 реактивных систем залпового огня, 227 средств ПВО, 296 самолетов, 286 вертолетов, 2 007 БПЛА оперативно-тактического уровня, 857 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 150 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 217 единиц специальной техники.

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