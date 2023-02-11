Священник Киевской епархии УПЦ доставил гуманитарную помощь военным и жителям на Донбасс

Главное: Клирик Киевской епархии Украинской Православной Церкви доставил гуманитарную помощь военным и жителям прифронтовых городов Донбасса.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolia.kiev.ua, гуманитарную поездку на Восток Украины настоятель Архангело-Михайловского храма села Белогородка протоиерей Вячеслав Лазорик совершил по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

В ходе гуманитарной миссии священник посетил военнослужащих, защищающих Украину от агрессивного российского вторжения, а также прифронтовые города Бахмут, Курахово и окрестные населенные пункты, где люди живут под постоянными обстрелами, без тепла, света, с нехваткой продуктов питания и лекарств.

В состав гуманитарной помощи, которую доставил отец Вячеслав, входили одежда, обогреватели, лекарства и продукты питания. Защитники Украины получили термогрелки для рук, химические стельки, носки, окопные свечи, сделанные детьми прихожан и теплую одежду. Все это удалось собрать благодаря стараниям верующих Белогородки.

Также клирик Киевской епархии передал помощь в Святогорскую лавру, Покровский женский монастырь в Лимане, скит во имя святителя Ионна Шанхайского в Адамовке, гражданскому населению Изюма, Славянска, Дружковки, Константиновки, Часового Яра, Покровского и Селидова.