Киев и две области возвращается к графикам выключения света

Главное: В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях отменяются экстренные выключения света. Здесь снова действуют графики.

Детали: В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях снова действуют графики отключений электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК.

«Экстренные отключения в данных регионах отменяются, что позволяет вернуться к стабилизационным отключениям», — говорится в сообщении.

Узнать график отключений по вашему адресу можно на сайте ДТЭК по ссылке:

— Киев;

— Киевская область;

— Днепропетровская область.

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