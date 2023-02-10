Киев и две области возвращается к графикам выключения света

Главное: В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях отменяются экстренные выключения света. Здесь снова действуют графики.
Детали: В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях снова действуют графики отключений электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК.
«Экстренные отключения в данных регионах отменяются, что позволяет вернуться к стабилизационным отключениям», — говорится в сообщении.
Узнать график отключений по вашему адресу можно на сайте ДТЭК по ссылке:
— Киев;
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