«Шахтер» купил голкипера сборной Украины

Главное: Голкипер полтавской «Ворсклы» и сборной Украины Дмитрий Ризнык перешел в «Шахтер». Контракт подписан на 5 лет.

Детали: Донецкий «Шахтер» на официальном сайте подтвердил подписание вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка. 24-летний страж ворот оформил контракт на 5 лет.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около трех миллионов евро, но клубы это пока не подтверждают.

Не исключено, что «Шахтер» подписывает Дмитрия на замену Анатолию Трубину. Была информация о том, что основной кипер команды не хочет продлевать контракт с клубом.

Ризнык — воспитанник полтавского футбола. В октябре 2019 дебютировал в УПЛ и в первом же сезоне стал финалистом Кубка Украины. Всего за главную команду «Ворсклы» провел 80 матчей, 24 из которых без пропущенных голов. В сезоне-2022/23 сыграл 17 поединков (15 — в УПЛ, 2 — в квалификации Лиги конференций УЕФА). Несколько раз вызывался в сборную Украины.

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