В Украине отменяются дни без отключений света

Главное: Из-за очередных обстрелов «Укрэнерго» отменила графики проведения «дня без отключений». Ранее они планировались во всех областях.

Детали: Энергосистема Украины подверглась сегодня 14-му массированному ракетному удару и ночью — 16-й атаке вражескими дронами, в результате чего в системе образовался значительный дефицит. Как сообщает пресс-служба «Укрэнерго», основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольтной сети.

География поражений — восточные, западные и южные регионы Украины.

«Наиболее сложная ситуация сейчас в Харьковской области. Сейчас там продолжаются аварийные отключения. Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дефицит в энергосистеме — значительный. Ремонтные бригады «Укрэнерго» уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и начинают аварийно-восстановительные работы.

При этом в других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов.

«Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии сейчас отменен. О новом расписании проведения замеров и необходимого для этого снятия ограничений потребления будет сообщено дополнительно», — отметили в компании.

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