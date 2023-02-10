Полиция обыскала квартиру Татьяны Монтян

Главное: Адвокату Татьяне Монтян сообщили о подозрении. В киевской квартире адвоката Монтян провели обыск.

Детали: Известному адвокату Татьяне Монтян сообщили о подозрении в «систематической публичной поддержке государства-агрессора», сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, Монтян с марта 2022 года «на пропагандистских каналах систематически публично высказывать об общественно-политической ситуации в Украине», в частности, «идеологическия обосновывая существование самопровозглашенных республик» оправдывала военную агресию в РФ.

По версии следствия, Монтян публично «призывала к насильной смене или свержению Конституционного строя Украины» и изменению границ государственной границы".

В киевской квартире адвоката Татьяны Монтян провели обыск.

При этом полиция заявляет, что сама она находится в РФ с начала войны.