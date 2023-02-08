Шольц летит в Париж для встречи с Зеленским и Макроном, — СМИ

Главное: Завтра Олаф Шольц посетит Париж. Там он встретится с президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном.

Детали: В среду, 8 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц прилетит во французскую столицу Париж. Об этом сообщает NTV.

Источники издания в Берлине сообщили, что вечером Шольц вылетит в Париж для встречи с Зеленским и Макроном.

Издание отмечает, что Зеленский не планирует посещать Берлин во время своей сегодняшней поездки.

В тему: Зеленский завтра выступит в Европарламенте.