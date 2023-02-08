Под Киевом школьник утонул, провалившись под лед водоема

Главное: На Киевщине в селе Белогородка 11-летний мальчик погиб, провалившись под лед. Вчера мальчик ушел из дома в 15:30 и только через три часа родители обнаружили, что ребенок исчез.

Детали: В Белогородке Киевской области, провалившись под лед, погиб 11-летний ребенок. Об этом 8 февраля сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, вчера мальчик ушел из дома в 15:30 и только через три часа родители обнаружили, что ребенок исчез.

Тело ребенка обнаружили подо льдом местного водоема.

В тему: В Англии, провалившись под лед, погибли дети.