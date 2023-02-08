Устойчивость украинских банков решили проверить

Главное: Украинские банки пройдут проверку на устойчивость. Сделает это НБУ.

Детали: В НБУ сообщили, что Советы по финансовой стабильности согласовали проведение им в этом году оценки устойчивости банков. Ожидается, что она позволит выяснить реальное состояние сектора после прохождения острейшей фазы текущего экономического кризиса, связанного с войной.

Финансовый регулятор информирует: «Благодаря оценке устойчивости, в частности ее третьему этапу, прогнозированию показателей деятельности банков по базовому сценарию, можно будет оценить жизнеспособность бизнес-моделей финучреждений и определить реальную потребность в капитале крупнейших банков».

Как отмечается, по результатам оценки устойчивости будет корректироваться режим регуляторного смягчения и приниматься решение о дальнейшем внедрении требований к банкам в соответствии с регуляциями ЕС.

Участие в заседании 3 февраля приняли члены Совета по финансовой стабильности: глава НБУ Андрей Пышный, министр финансов Сергей Марченко, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, другие руководители учреждений членов РФС.

Добавим, что Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015-го года указом президента Украины. Он является форумом для профессионального обсуждения системных рисков, угрожающих финансовой стабильности государства.

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