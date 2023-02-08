Украинцам пообещали день без выключений света

Главное: Поочередно в каждой области на один день будут полностью сняты ограничения потребления электроэнергии для проведения измерений фактического потребления. В «Укрэнерго» рассказали, зачем нужны эти измерения.

Детали: НЭК «Укрэнерго» анонсировало полное снятие лимитов потребления во всех областях на один день в течение двух недель для проведения измерений фактического потребления.

«По всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления. По каждой области в один день в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений. Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области», — объясняют в «Укрэнерго».

Сообщается, что поочередно в каждой области на один день будут полностью сняты ограничения потребления.

«Поскольку в энергосистеме дефицит мощности, вызванный российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, лимиты потребления могут быть несколько снижены. Более конкретную информацию вы можете получить от облэнерго в своем регионе. Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не испытали дополнительный дискомфорт из-за проведения измерений», — говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» также рассказали, зачем нужны эти измерения.

«Благодаря этому мы сможем увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Такое исследование, называемое режимным измерением, позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы. Такие измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления. Полученные результаты, которые будут учитывать изменения в численности населения и размещении предприятий, позволят нам скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам», — сообщают энергетики.

Ориентировочный график режимных измерений (в случае отсутствия массированных атак со стороны РФ):

— 8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;

— 9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

— 10 февраля: Волынская, Киевская область;

— 13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

— 14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

— 15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

— 16 февраля: Днепропетровская область;

— 17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;

— 20 февраля: Львовская, Одесская.

«Вместе с тем, отмечаем, что в случае повторения Россией массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре и, как следствие, возникновения значительного дефицита доступной мощности в энергосистеме Украины, проведение режимных измерений должны быть перенесены до стабилизации ситуации», — предупреждают в «Укрэнерго».

В тему: Названа область Украины, где ситуация с электричеством самая плачевная.