Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 134 100 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 134 100 солдат. Уничтожено 3 253 танка.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на среду, 8 февраля.

Сообщается, что погибли уже 134 100 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 253 танка, 6 458 боевых бронированных машин, 2 236 артиллерийских систем, 461 реактивная система залпового огня, 228 средств ПВО, 295 самолетов, 285 вертолетов, 1 961 БПЛА оперативно-тактического уровня, 796 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 112 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 201 единица специальной техники.

В тему: В ООН высказались о шансах на мир между Украиной и РФ.