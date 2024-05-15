Блинкен сделал важные заявления по войне в Украине

Прибывший во вторник, 14 мая, в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен сделал несколько заявлений по войне в Украине. Обещает поддержку нашей стране.

Выступая в одном из университетов украинской столицы, чиновник сказал: «Мы встречаемся в критический момент».

По его словам, мобилизация в нашей стране – это «трудной, но необходимое решение в данной ситуации».

Энтони Блинкен отметил: «Защитники, которые так отважно держат оборону больше двух лет, нуждаются в помощи, отдыхе. Это даст и то, и другое, насытив вооруженные силы дополнительными войсками, чтобы отбить превосходящие силы вторжения».

Он добавил: «Мы приближаем Украину к НАТО и затем введем ее в Альянс».

Госсекретарь считает, что предпринимаемые США шаги по укреплению взаимодействия нашей страны и НАТО должны позволить нам быстро вступить в Альянс, когда мы будем соответствовать критериям членства.

Ранее Блинкен встретился с Зеленским и пообещал больше оружия для Украины.