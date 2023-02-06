Жители Ровно остались без света

Главное: Ровно частично обесточено из-за аварии. Работники Ровнооблэнерго делают все, чтобы возобновить электроснабжение как можно быстрее, заверил мэр Александр Третяк.

Детали: В городе Ровно произошло аварийное обесточивание сети. Об этом сообщил мэр города Александр Третяк в Telegram.

По его словам, из-за аварии без электроснабжения остались абоненты микрорайонов: Мототрек, Автовокзал на Киевской, Радиозавод, частично нет света на улицах Студенческой, Степана Бандеры, Драгоманова, 16 июля, а также в Колоденке и Тайкурах.

Мэр заверил, что энергетики уже приступили к ремонту на месте аварии.

«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и терпение. Работники Ровнооблэнерго делают все, чтобы возобновить электроснабжение как можно быстрее», — написал Третяк.

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