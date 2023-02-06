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Новости > Пьяные оккупанты в Мариуполе решили перестрелять друг друга

Пьяные оккупанты в Мариуполе решили перестрелять друг друга

Александр Панько
06.02.23 15:20
239
Пьяные оккупанты в Мариуполе решили перестрелять друг друга

Главное: Ночью в Мариуполе российские военные устроили перестрелку. О пострадавших не сообщается.

Детали: Российские солдаты устроили между собой перестрелку сегодня ночью, 6 февраля, в левобережной части временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает вTelegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Ночью оккупанты устроили перестрелку. Снова. Левобрежье, Морской бульвар в районе Утреннего рынка, войска РФ стреляли из стрелкового оружия. Алкоголь в Мариуполе, как союзник сопротивления», — говорится в сообщении советника мэра города.

В тему: В Бердянске прогремел мощный взрыв, который слышали даже в соседней области.

Тэги: стрельба, Мариуполь, военные, оккупанты, новости Украины, война в Украине

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