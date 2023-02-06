В Бердянске прогремел мощный взрыв, который слышали даже в соседней области

Главное: В Бердянске сообщают о взрыве. Его слышали в Мариуполе и Урзуфе.

Детали: В понедельник, 6 февраля, в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв. Он был такой силы, что его слышали жители Мариуполя и Урзуфа (Донецкая область). Об этом сообщает «Бердянск Сейчас».

«Бердянск гора, слышны громкие взрывы. Даже в Мариуполе было слышно взрыв, в Урзуфе тоже. Представляю, как бердянцы испугались», — пишет Telegram-канал впечатления местных жителей от взрыва.

Из-за взрыва, как рассказали местные жители, у некоторых в домах и квартирах даже штукатурка посыпалась и «чуть шкафы не попадали».

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