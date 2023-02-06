Главное: В России говорят об американских биолабораториях в Украине. Насчитали три десятка штук.

Детали: В России говорят, что в Украине существуют три десятка биолабораторий США. Об этом заявил сопредседатель парламентской комиссии РФ по расследованию соответствующей деятельности в нашей стране Константин Косачев.

По его словам, из трехсот американских биолабораторий полсотни располагаются вдоль границы России.

Он сказал: «Сейчас на территории Украины сохраняется не менее трех десятков биолабораторий США. Хотя понятно, что они прекращают деятельность в тех населенных пунктах, которые переходят под контроль России».

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