В России снова вербуют зеков на войну

Главное: В российских тюрьмах началась повторная вербовка заключенных в ЧВК «Варгнер». Желающих ехать на войну в Украину становится все меньше.

Детали: С конца 2022 года вербовщики частной военной компании «Вагнер» начали повторно объезжать российские тюрьмы для вербовки заключенных на войну против Украины. Об этом сообщает «Медиазона».

По словам осужденных, с которыми связались журналисты издания, теперь вербовка происходит в менее торжественной обстановке: вся колония больше не выстраивается на плацу, а основатель ЧВК Евгений Пригожин не прилетает на вертолете.

На встречу с вербовщиками заключенные ходят по собственному желанию. Как рассказал один из них, если в первый раз из колонии уехали больше тысячи человек, то уже во второй — только 340. Похожие цифры наблюдаются и в других тюрьмах.

Также отмечается, что заключенные перестали верить обещаниям вагнеровцев. Это связано с новостями и телефонными разговорами с уже прибывшими на фронт. По словам завербованных, на одном из направлений из всех приехавших заключенных в живых осталось 20%.

В тему: В ЧВК «Вагнер» стремительно заканчиваются завербованные зеки.