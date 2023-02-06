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Новости > В Киеве снова ввели аварийные отключения света

В Киеве снова ввели аварийные отключения света

Агата Кловская
06.02.23 13:48
144
В Киеве снова ввели аварийные отключения света

Главное: В Киеве и области снова применяются аварийные отключения света. Особенно это ощутимо в утренние и вечерние часы.

Детали: В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии, поэтому графики стабилизационных отключений не работают. Об этом сообщает пресс-служба КГВА.

Отмечается, что в столице сохраняется дефицит мощностей из-за похолодания и начала рабочей недели. Кроме того, в Киеве и области есть сетевые ограничения. В связи с этим в Киеве применяются аварийные отключения. Особенно это ощутимо в утренние и вечерние часы.

К тому же, на всех поврежденных энергообъектах в усиленном режиме ведутся ремонтные работы.

Киевлян призывают не включать одновременно несколько мощных приборов и потреблять электроэнергию сознательно.

В тему: Украинцев обнадежили новостью по поводу ситуации с электричеством.

Тэги: Киев, общество, электроэнергия, Киевская область, свет, график отключения света

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