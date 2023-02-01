КМУ уволил руководство таможни. Новым главой может стать брат Мустафы Найема

Главное: Кабмин Ураины уволил руководство государственной таможни. Новый главной может стать Маси Найем.

Детали: Кабмин Ураины уволил руководство украинской таможни. В частности, с должности и.о. председателя таможенной службы уволены Вячеслав Демченко, с должности заместителей — Александр Щуцкий и Руслан Черкасский.

Источник «Страны» близкий к таможне рассказал о подоплёке отставок ее руководства и о том, кто может стать новым главой. По его данным, среди рассматриваемых кандидатов — Маси Найем. Брат руководителя Агентства по восстановлению Украины Мустафы Найема, получивший тяжелое ранение на фронте.

«Руководство таможни убирают потому, что оно стало слишком токсичным и попало в большое количество скандалов. Это инициатива Зеленского. Щуцкий — человек Арахамии. Второй кадр — Черкасский, его до последнего времени считали непотопляемым. Но он попал в скандал со своей машиной „Бентли“. Демченко — это маловлиятельная личность. Также как и новый и.о. Звягинцев. Звягинцева в свое время Рябикин (бывший глава таможни) привел, но в таможенной кухне он так и не разобрался. Сейчас обсуждают несколько кандидатур на должность главы таможни — Маси Найема, зама Кубракова Васькова и экс-главы Запорожской ОГА Константина Брыля. Но стратегически ничего не поменяется. Схемы останутся те же, просто нужны новые лица на таможне, менее токсичные и менее наглые», — говорит источник.

P.S. Правительство назначило Сергея Звягинцева новым временным руководителем таможни.