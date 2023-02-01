Россия продолжает вымирать внушительными темпами

Главное: Население России вымирает. Минус 550 тысяч человек за год.

Детали: За 2022-й год население России сократилось на 555 332 человек. Такие цифры публикует Росстат.

Сообщается, что на 1 января этого года в стране проживают 146 миллионов 424 тысячи 729 человек.

Подчеркивается, что данные приводятся без учета оккупированных Донецкой, Луганский, Запорожской и Херсонской областей Украины,

Отмечается, что на 1 января 2022-го года данный показатель составлял 146 миллионов 980 тысяч 061 человек.

Уточняется, что городское население составило почти 109,6 миллиона человек, а сельское почти 36,8 миллиона человек.

Резюмируется, что оценка численности населения производится на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.

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