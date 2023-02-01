ВСУ ликвидировали известного российского каратиста

Главное: ВСУ ликвидировали главу Федерации каратэ РФ. Спортсмен-оккупант «одним из первых» приехал воевать против Украины, чтобы «защитить Россию».

Детали: Генеральный секретарь Федерации киокушин (ФК) России Сергей Увицкий погиб на Донбассе, в ходе участия в войне против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Федерации в среду, 1 февраля.

Он погиб в возрасте 41 год, воюя в составе оккупационных войск РФ (так называемый «отряд добровольцев Российского союза боевых искусств Союз»).

В сообщении также сказано, что Увицкий являлся серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, чемпионом и многократным призером первенств России.

ФК утверждает, что спортсмен-оккупант «всегда отличался несгибаемой волей на пути к цели и никогда не пасовал перед трудностями».

Там также добавили, что после завершения спортивной карьеры Увицкий стал одним из руководителей Федерации киокушин России.

В ФК добавили, что он одним из первых отправился воевать на территорию другого, суверенного государства для «защиты России».

В тему: РФ потеряла в войне 128 420 солдат. Уничтожено 3 209 танков.