Фьюри уже нашел замену Усику на случай отмены боя

Главное: Тайсон Фьюри нашел замену Александру Усику на случай, если этот бой не состоится. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе может выйти в ринг с бывшим чемпионом UFC.

Детали: Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри мечтает о бое против Александра Усика и заработке на нем большого количества денег.

А что если бой не состоится? На этот случай у чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе уже готов запасной план, который также обещает быть финансово выгодным.

Британец заявил, если не сможет выйти на ринг с украинцем, то подерется с бывшим чемпионом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну. Со-промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен подтвердил, что они действительно рассматривать кандидатуру Нганну в качестве запасного варианта.

«Это вариант, о котором Тайсон упомянул в нашем разговоре. Да, мы рассматриваем этот вариант, если бой с Усиком провалится, но я сомневаюсь, что так будет. То, над чем мы сейчас работаем, это поединок против Усика, но эта позиция тоже открыта», — приводит слова промоутера Boxing News 24.

В тему: Стала известна новая ориентировочная дата боя Усик — Фьюри.